18.05.2021 (08:30)

Для «ЮНАРМИИ» наступает «Большая перемена»

Школьников приглашают принять участие в тематической неделе, посвящённой детско-юношескому военно-патриотическому движению «ЮНАРМИЯ». Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Неделя «ЮНАРМИИ» продолжает тематический месяц «Помни!» Предыдущая семидневка называлась «Летопись истории» и была посвящена Александру Невскому (в этом году празднуется 800 лет со дня рождения великого полководца). Ребята участвовали в онлайн-встречах с историками и культурологами, на которых они узнали о роли князя в сохранении независимости российского государства, его основных дипломатических и военных достижениях, смогли посмотреть художественные фильмы о времени его правления.

«ЮНАРМИЯ» тоже будет развивать и удивлять. К примеру, первый заместитель Начальника Главного штаба Движения Дарья Борисова поделится своими впечатлениями после участия в Параде Победы (напомним, что 9 мая 2021 года именно она возглавляла расчёт юнармейцев, который прошел торжественным маршем по Красной площади), а также даст инструкцию, как попасть в число тех счастливчиков, кому предоставляется такой шанс. Заместитель Начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов расскажет ребятам о патриотизме.

«Что такое быть настоящим патриотом? Как говорить об этом сверстникам? Многие ребята стесняются открыто заявлять о своих взглядах… Может быть, после нашего разговора они станут смелее. Поймут, что нет ничего страшного в том, чтобы защищать свою точку зрения, отстаивать свою активную жизненную позицию», – сказал Антон Кузнецов.

Участников «Большой перемены» ждут и другие интересные мероприятия от «ЮНАРМИИ»: занятие по ораторскому искусству, виртуальные туры по музею Победы и заповеднику «Сталинградская битва», лекции по кибербезопасности и профориентированию, а также встречи с известными журналистами и спортсменами.

«В этом году у школьников появилась возможность попробовать свои силы в специальном направлении «Служи Отечеству», партнером которого выступает «ЮНАРМИЯ». Я не первый раз участвую в конкурсе «Большая перемена», а в прошлом году стала победительницей, – рассказала активная участница Движения Виктория Апостолова. – Мы с ребятами выбрали направление «Помни». Нам захотелось показать важность поддержания мира и сохранения исторической памяти у современной молодежи. Так родилась идея с передвижным палаточным музеем, получившим название «Журавлиный клин». Для полного погружения в атмосферу мы предложили использовать цифровые технологии, которые позволят воспроизвести даже запахи».

Напомним, что в середине апреля «ЮНАРМИЯ» подписала соглашение о партнёрстве с «Большой переменой».

Первые этапы конкурса проходят дистанционно, на платформе bolshayaperemena.online, где участников ждёт тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Очные полуфиналы состоятся во всех федеральных округах, а финал конкурса проведут в «Артеке» в ноябре 2021 года. Сейчас открыта регистрация участников.

Победители получат денежные призы, которые смогут направить на обучение и саморазвитие, а в некоторых случаях – на реализацию проектов, представленных на конкурс. Фонд проекта – более 800 миллионов рублей.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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