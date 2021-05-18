18.05.2021 (05:15)

Более 10 тысяч военнослужащих ВВО и членов семей вакцинировались от COVID-19 в Республике Бурятия

В Республике Бурятия более 10 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала воинских частей сделали прививку от COVID-19.

В ближайшее время самолетом ВТА еще доставят более 2 тысяч доз нового отечественного препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V») для вакцинации военнослужащих.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ВВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединения округа.

Постановка прививок проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. Перед процедурой они проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о короновируса.

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