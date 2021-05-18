Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2021 (05:00)

На высотах от 300 до 1 тысячи метров над уровнем моря разведчики ВВО пройдут горную подготовку в горах Прибайкалья

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированного в Республике Бурятия, пройдут углубленный курс горной подготовки в горах Прибайкальского района.

Все занятия будут проведены в диапазоне высот от 300 до 1 тысячи метров над уровнем моря.

Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке в горно-скалистой местности.

Особое внимание при обучении будет уделено подготовке разведчиков по взаимодействию с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА)  по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания и уничтожения объектов условного противника.

Военнослужащие  получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

В завершение сбора будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Подводная лодка Тихоокеанского флота отработала торпедную атаку субмарины условного противника
Разведчики российской военной базы в Абхазии в ходе учения отразили нападение условных диверсантов на КПП соединения
С противопожарными командами и расчётами Каспийской флотилии проводятся учения по борьбе с пожарами
Военнослужащие зенитного ракетного полка ЮВО в Сочи учились защищать назначенный район от авианалета

Метки:
Учения , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false