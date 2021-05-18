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18.05.2021 (04:45)

Свыше 600 прапорщиков и сержантов общевойсковой армии ВВО в Забайкалье принимают участие в инструкторско-методических сборах

Свыше 600 прапорщиков и сержантов соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, принимают участие в инструкторско-методических сборах по работе с молодым пополнением весеннего призыва.

В ходе сборов военнослужащие совершенствуют ранее приобретенные знания и навыки по подготовке учебно-материальной базы и социально-бытовому, продовольственному и вещевому обеспечению призывников. В ходе занятий сержанты и прапорщики также освоят новые методики проведения занятий по предметам боевой подготовки с личным составом.

В завершении сборов военнослужащие примут участие в контрольных занятиях, где сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной подготовке, вождению автомобильной и бронетанковой техники.

После завершения инструкторско-методических сборов военнослужащие приступят к работе с подразделениями молодого пополнения весеннего призыва.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные сборы
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