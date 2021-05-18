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18.05.2021 (04:30)

На Камчатке завершился перевод техники на летний режим эксплуатации

На Камчатке специалисты инженерно-технических служб Войск и сил на Северо-востоке России завершили плановый перевод авиационной, морской, автомобильной и бронетанковой техники на летний режим эксплуатации.

В ходе комплекса мероприятий по сезонному обслуживанию и переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации осуществлена замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнены перечни целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в суровых условиях Камчатского края.

Для проведения ремонта и обслуживания техники были созданы мобильные ремонтные бригады из числа представителей ремонтных заводов и обслуживающих организаций. Специалисты осуществляли работы непосредственно в местах дислокации воинских частей, а также проводили обслуживание техники в полевых условиях на полигоне.

Работы по переводу на летний режим эксплуатации проведены на более чем 1300 единицах авиационной, морской, автомобильной и бронетанковой техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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