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18.05.2021 (04:15)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах стартовали сборы сержантского состава

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах стартовали учебно-методические сборы по подготовке младшего командного состава к новому периоду обучения.

В ходе трехдневных занятий сержантскому составу будут доведены требования руководящих документов по организации процесса обучения, а также формы и методы работы с личным составом. Особое внимание во время проведения учебно-методических сборов будет уделено организации занятий по боевой подготовке и соблюдение требований безопасности обучающимся.

Теоретическая часть сборов пройдет в виде лекционных занятий, на которых сержантам продемонстрируют учебно-методические фильмы.

На практических занятиях военнослужащим продемонстрируют организацию несения службы в суточном наряде, а также порядок хранения вещевого имущества, оружия, материальных ценностей.

К учебно-методическим сборам привлечено более 1000 младших специалистов подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные сборы
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