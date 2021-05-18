18.05.2021 (04:00)

Экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО ВВО осуществляют мониторинг пожароопасных территорий

Экипажи вертолетов МИ-8амтш армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) проводят мониторинг пожарной обстановки.

Экипажи проводят мониторинг в районах Хабаровского, Приморского, и Забайкальского краев, охватывая территорию более чем в 1000 квадратных километров. Данные мониторинга передаются в региональный центр управления обороной Восточного военного округа, а также дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионах.

Кроме того, назначены и подготовлены специально созданные команды, находящиеся в постоянной готовности для тушения пожаров и оказания помощи местному населению.

Вопросы мониторинга зон лесных пожаров традиционно входят в перечень полетных задач армейской авиации.

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