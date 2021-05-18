18.05.2021 (03:45)

В Восточном военном округе стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж»

На Всеармейский этап конкурса по полевой выучке снайперских расчётов «Снайперский рубеж-2021» прибыли команды из четырех военных округов и четырех военных общевойсковых командных училищ, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также Новосибирского учебного центра подготовки младших специалистов разведки и Национальной гвардии.

Всего для участия во всеармейском конкурсе «Снайперский рубеж» прибыло 12 команд из разных регионов России, с каждой из которых прибыла группа поддержки, общей численностью свыше трехсот человек.

Очередность состязаний в индивидуальной стрельбе и в командном составе определилась в ходе проведенной накануне жеребьёвки.

Поднятие Государственного флага РФ и флага Всеармейских международных игр под исполненный Государственный гимн РФ, предшествовало началу соревнований, которое состоялось на базе «Князе-Волконского» общевойскового полигона ВВО под Хабаровском.

На конкурсе сразятся военнослужащие за звание лучшего в Вооруженных силах РФ, по четыре участника в каждой команде.

Команды снайперов-победителей Всеармейского конкурса примут участие в международном этапе «Армейских международных игр – 2021».

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