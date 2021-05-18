18.05.2021 (03:30)

Подводная лодка Тихоокеанского флота отработала торпедную атаку субмарины условного противника

В соответствие с планом боевой подготовки две дизельные подводные лодки (ПЛ) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в Японском море зачетное противолодочное тактическое учение по поиску и атаке субмарины условного противника.

Одна из подводных лодок, выполнив комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника» и, заняв выгодную позицию, атаковала её практической учебной торпедой. После этого ПЛ осуществила послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.

Атакованная подлодка в ходе учения также выполнила манёвр уклонения от торпеды.

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