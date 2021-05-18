18.05.2021 (03:15)

Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" будет представлен на форуме "Армия-2021" в Чите

Новейший батальонный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), состоящий на вооружении подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), будет представлен на главной площадке Международного военно-технического форума "Армия-2021" в Забайкальском крае.

«Палантин» является мобильным комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Он ведёт радиоэлектронную разведку, подавляет существующие и перспективные системы связи противника.

Комплекс позволяет «ослепить» средства управления условного противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, создавать помехи сотовой и другим видам связи. «Палантин» при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Напомним, что в конце августа текущего года в Забайкальском крае с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) состоится масштабный Международный военно-технический форум «Армия-2021». Основная площадка будет развернута в столице региона – городе Чита на территории «Мемориала трудовой и боевой славы забайкальцев».

В рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено около свыше 100 образцов вооружения и военной техники.



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