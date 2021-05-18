18.05.2021 (02:45)

В августе 2021 года на территории Амурского общевойскового объединения ВВО состоится военно-технический форум «Армия-2021»

В августе 2021 года в военных гарнизонах общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, состоится военно-технический форум «Арми-2021».

В этом году главным девизом форума «Армия-2021» станет «Искусственный интеллект – главная технология 21 века».

Вниманию посетителей форума будут представлены все новейшие образцы стрелкового оружия, военной техники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, разведки с применением систем искусственного интеллекта и стоящих на вооружении соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения.

Особое внимание будет уделено направлению «Кулибин 2021 – технологии прорыва». На этих экспозициях зрители смогут увидеть новаторские изобретения военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО, благодаря которым значительно расширяются возможности подразделений.

Каждый день работы форума будет иметь определенную тематическую направленность. Посетителям будут представлены реконструкции сражений периода Великой Отечественной войны, а также современные модели боев и контртеррористических операций и применением современных средств разведки.

Для проведения мероприятий форума «Арми-2021» будет привлечено около 1500 военнослужащих и более тысячи различных образцов стрелкового вооружения и военной техники различного назначения.



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