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18.05.2021 (02:30)

Саперы Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили боеприпасы периода Великой Отечественной войны

Военнослужащие Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приамурье, закончили работы по уничтожению боеприпасов периода Великой Отечественной войны.

Во время выполнения земляных работ, жителями села Троицкое Ивановского района Амурской области, был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. По данным предварительного осмотра, найденный снаряд относится к периоду Великой  Отечественной войны. В ходе обследования близлежащей территории военнослужащими инженерно-саперного подразделения было обнаружено еще несколько неразорвавшихся боеприпасов военных лет.

Ввиду плохого состояния некоторых найденных снарядов, извлечение их из земли и транспортирование к месту уничтожения представляло большую опасность. В связи с этим военными специалистами было принято решение на уничтожение найденных боеприпасов методом подрыва прямо на месте обнаружения.

В течении нескольких дней работы военными специалистами было обследовано и очищено более 400 тысяч квадратных метров территории, обнаружено и уничтожено около десяти боеприпасов периода Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Утилизация боеприпасов
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