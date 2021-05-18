18.05.2021 (00:30)

Балтийский флот отмечает 318-ю годовщину со дня основания

Балтийский флот достойно встречает очередную годовщину со дня своего основания. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты учебно-боевой работы объединений, соединений, частей и кораблей БФ за период, прошедший с декабря 2020 года. При организации и проведении учений, тренировок и боевых упражнений особое внимание командования было сосредоточено на совершенствовании работы органов управления, отработке новых способов тактических действий подразделений, создании эффективных систем разведки, охранения и огневого поражения.

В 2020 году экипажами кораблей было выполнено более 500 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За это время кораблями сдано более 100 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря. В общей сложности, надводные корабли и суда обеспечения прошли свыше 170 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

Команды Балтийского флота приняли участие в 24 конкурсах профессионального мастерства в рамах «АРМИ-2020», где в 8 заняли призовые места.

Налет экипажей морской авиации флота в 2020 году составил более 5800 часов, что превысило показатели прошлых лет на 7 процентов. Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации осуществили более 2000 боевых применений.

Соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота провели более 3200 мероприятий боевой подготовки – это на 27% выше, чем годом ранее. Кроме того, личный состав подразделений береговых войск, армейского корпуса и авиационных частей выполнил около 9500 прыжков с парашютом различной сложности. План боевой подготовки по проведению тактических учений по береговой составляющей выполнен более чем на 100%. Лучшим соединением береговых войск стала бригада морской пехоты флота.

Не снизилась интенсивность боевой подготовки балтийцев и в 2021 году. Экипажами кораблей флота в зимнем периоде обучения было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений по применению минного и торпедного вооружения, проведено порядка 180 артиллерийских и ракетных стрельб.

Лучшими, по итогам боевой учебы за зимний период обучения, признаны несколько соединений, частей и кораблей.

Среди них – Балтийская ВМБ, соединение надводных кораблей, соединение морской пехоты, артиллерийское соединение армейского корпуса Балтийского флота, смешанный авиационный полк морской авиации флота, соединение ПВО Балтийского флота, корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария», малый ракетный корабль «Серпухов», базовый тральщик «Александр Обухов», судно связи «Адмирал Федор Головин».

Сегодня Балтийский флот представляет собой сбалансированную разновидовую группировку. Она располагает надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, мощной сухопутной составляющей, а также частями материально-технического обеспечения. При этом важная роль в решении стоящих перед флотом задач отводится современным корветам «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», а также малым ракетным кораблям, «Советск», «Серпухов», «Зеленый Дол» и «Мытищи». В конце прошлого года морской компонент был пополнен носителем высокоточного ракетного оружия МРК «Одинцово».

Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к швартовым испытаниям новые малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631 «Козельск» и «Град». Кроме того, в состав сил Балтийского флота вошли два патрульных катера проекта 21980. Морская авиация пополнится двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Недавно на вооружение дислоцированного в Калининграде мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота поступило более 80 современных боевых машин пехоты БМП-3. По своим ТТХ эти машины значительно эффективнее прежних БМП-2: их штатное вооружение — 100-мм орудие-пусковое устройство, позволяющее вести огонь управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Процессы оснащения флота передовыми техническими средствами и вооружением, а также модернизации уже находящихся в его составе самолетов, вертолетов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся в текущем году.

Не остаются без внимания и другие военные городки и флотские объекты. В апреле введена в строй после капитального ремонта казарма для личного состава соединения ракетчиков, еще один такой же объект будет сдан военнослужащим бригады в этом году. В настоящий момент в Калининграде готовятся к сдаче два дома на улице Артиллерийской, принято решение о завершении строительства двух домов на улице Ломоносова. В Балтийске сданы и заселены пять домов и решен вопрос о продолжении строительства еще двух домов.

Перед флотом стоят масштабные задачи. До конца года запланировано провести свыше 7 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Моряки-балтийцы посетят зарубежные порты Тартус (Сирия), Лимассол (Кипр), Порт-Судан (Судан), Маскат (Оман). Также личному составу флота предстоит провести более 35 учений разной направленности, в том числе 10 специальных учений по видам подготовки. Наиболее масштабным мероприятием и венцом боевой учебы сил и войск флота в летнем периоде обучения станут совместные российско-белорусские учения «Запад-2021», в которых Балтийский флот примет непосредственное участие.

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