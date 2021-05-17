17.05.2021 (22:45)

В Санкт-Петербурге стартовал конкурс музейных проектов всероссийского этапа Международного конкурса «Армия культуры»

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого, г. Санкт-Петербург стартовал конкурс музейных проектов всероссийского этапа Международного конкурса «Армия культуры» проводимого в рамках Армейских международных игр-2021. В соревнованиях принимают участие представители военных музеев, образований музейного типа, комнат воинской славы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Русское географическое общество.

Особую значимость деятельности военных музеев и музейных образований отметил в своем приветствии, направленном участникам состязания, главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов. От имени Военного совета, Главного командования и личного состава ВМФ Николай Евменов пожелал конкурсантам успехов, отметив, что музей это не только учреждение, где сбегается культурного наследие страны, но и своеобразное место силы, которое прививает молодому поколению азы патриотизма, учит молодежь быть настоящими гражданами своей страны. Ведь именно от тех, кто выбирает сегодня свой жизненный путь, зависит, какой будет Россия завтра.

Успехов участникам конкурса пожелали Президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества Алексей Аранович и начальник отдела культурных программ Департамента культуры Министерства обороны России Ольга Фаллер, подчеркнувшие в своих выступлениях значимость для воспитания здорового общества культуры, развитие которой можно по праву приравнять к национальной идее России. Конкурс определит лучших, но тот, кто решил в нем участвовать – уже лучший и уже совсем скоро ему придется отстаивать это звание в мирных культурных сражениях Армейских игр.

После церемонии открытия конкурса была проведена жеребьевка участков, определившая, в какой последовательности конкурсанты будут 19 и 20 мая 2021 года представлять жюри свои выставочные проекты. Всего будет представлено 30 музейных проектов.

18 мая для участников конкурса предусмотрена культурная программа в рамках Международного дня музеев - посещение военных музеев Санкт-Петербурга: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинский музей, филиал Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец», филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадская крепость».

19 мая и 20 мая в конференц-зале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого пройдет конкурсная программа.

21 мая всероссийское соревнование закончится и будут подведены его итоги, состоится награждение победителей и призеров.

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