17.05.2021 (22:30)
В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации ЗВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах
В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах.
В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи ударных Ми-24, Ми-35, Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевых Ми-8 провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух-воздух» и «земля-воздух».
Кроме того, экипажами ударных вертолетов были отработаны элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.
Всего к полетам было привлечено более 10 вертолётов различных модификаций, свыше 30 членов экипажей.