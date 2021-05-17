17.05.2021 (22:30)

В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации ЗВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации ЗВО отработали групповые полеты на предельно малых высотах

В Санкт-Петербурге экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах.

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи ударных Ми-24, Ми-35, Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевых Ми-8 провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух-воздух» и «земля-воздух».

Кроме того, экипажами ударных вертолетов были отработаны элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

Всего к полетам было привлечено более 10 вертолётов различных модификаций, свыше 30 членов экипажей.

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