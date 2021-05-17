17.05.2021 (22:15)

Победители фестиваля «Старт в науку» представят свои проекты на форуме «АРМИЯ-2021»

Представители Минобороны России сегодня в Анапе приступили к экспертной оценке и отбору лучших конкурсных работ участников Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку». Победители и призеры фестиваля будут приглашены на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» для демонстрации своих достижений.

Всего на участие в молодежном фестивале научных идей поступило более 400 работ из довузовских образовательных учреждений России и государств – участников СНГ.

Юные инноваторы представят экспертам научно-исследовательские, проектные работы с видеопрезентациями по четырем направлениям: «Точные и технические науки», «Естественные науки», «Социально-гуманитарные науки» и «Филологические науки», а также экспонаты выставок научно-технических и творческих достижений.

Работа фестиваля проходит дистанционно и продлится три дня.

Как отметил председатель жюри фестиваля начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, участие в фестивале позволит расширить новаторский кругозор конкурсантов и позволит точнее сориентироваться при выборе жизненного пути, связанного с укреплением обороны страны.

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