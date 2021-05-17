17.05.2021 (22:00)

В День открытых дверей в ВИФК открыта уникальная выставка, посвященная истории вуза

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России оценил выставку, подготовленную в рамках дня открытых дверей в Военном институте физической культуры. В рамках экспозиции была представлена фотовыставка, посвященная 185-летию комплексу Казарм на Выборгской стороне, в которых в настоящее время размещается институт.

Экспонаты подготовили офицеры института. Они отражают исторические события связанные со зданиями казарм с 1836 г. по настоящее время. На снимках, в том числе, отражено проведение занятий Лейб-Гвардии Московского полка, история создания Главной Гимнастическо-фехтовальной школы, а также спортивные мероприятия в послевоенные годы на фоне разрушенных зданий Казарм и многое другое.

Кроме того, на этой же площадке представлена экспозиция, посвященная 30-летию присоединения Российской Федерации к странам-участницам CISM.

Для всех посетителей дня открытых дверей было оборудовано три зоны: интерактивная, игровая, военизированная.

В интерактивной зоне праздника оборудовано 16 площадок от кафедр различных вузов МО РФ и Минобразования. Все желающие смогли осмотреть достижения в области обороны РФ, достижения в области физической подготовки и спорта.

В игровой зоне на 9 игровых площадках посетители попробовали себя в ориентировании на местности, оценили свою точность в стрелковом тире на электронных тренажерах SCATT, сыграли в городки на специально оборудованной площадке, смогли ощутить себя гребцом на гребных тренажерах, выявить сильнейшего в бадминтоне, забросить шайбу в хоккейные ворота, проверить точность, сыграв в баскетбол, разыграть партию в настольный теннис, а также потренировать удар на площадке для мини-футбола.

Кроме того в военизированной зоне для посетителей была развернута выставка образцов военной техники и образцов оружия «Второй мировой» войны и работала полевая кухня.

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