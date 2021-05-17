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17.05.2021 (21:30)

Церемония открытия всеармейского этапа международной олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке состоялась в Ногинске

Сегодня на полигоне Московского высшего общевойскового командного училища состоялась торжественная церемония открытия всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военно-профессиональной подготовке.

Начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Бинюков поздравил участников олимпиады с открытием и началом конкурсных состязаний, пожелал всем упорства, терпения, выдержки.

В конкурсных состязаниях принимают участие более 230 курсантов высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

39 команд, 7 из которых состоят из девушек-военнослужащих, пройдут 12 испытаний по основным предметам боевой подготовки.

Торжественная церемония закрытия олимпиады по военно-профессиональной подготовке состоится 22 мая.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Олимпиады , Военное образование
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