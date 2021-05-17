17.05.2021 (21:15)

Более 120 км минерализованных полос проложили военные инженеры для защиты н.п. Муллаши от лесных пожаров

В Тюменской области для оказания помощи в тушении лесных пожаров и недопущения продвижения огня в сторону близлежащих населенных пунктов привлечен личный состав и тяжелая специальная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

За сутки в районе населенного пункта Муллаши Тюменского района силами курсантов и экипажей инженерных машин разграждения ИМР-2М создано 120 км минерализованных полос, в результате чего лесной пожар локализован на 80 га территории.

Всего в Тюменской области за трое суток оказания помощи в тушении пожаров военнослужащими Тюменского высшего военно-инженерного командного училища создано свыше 700 км минерализованных полос и локализовано более 300 га территории.

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