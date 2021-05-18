18.05.2021 (00:00)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил балтийцев с Днем Балтийского флота

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-балтийцев с Днем Балтийского флота, который отмечается ежегодно 18 мая. Поздравительная телеграмма Главкома ВМФ направлена в адрес Командования и военнослужащих Балтийского флота.

В своем поздравлении адмирал Николай Евменов отметил, что «Балтийский флот остается важнейшим инструментом обеспечения безопасности России на западном направлении. Роль Балтийского флота в настоящее время приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе, в непосредственной близости к границам Российской Федерации».

«Министерство обороны РФ, Главное командование Военно-Морского Флота уделяют особое внимание поддержанию боеготовности Балтийского флота на том уровне, который гарантированно будет исключать любые угрозы. Задача моряков-балтийцев – эффективно обеспечить стабильность в Балтийском регионе. С этой целью Балтийский флот постоянно совершенствует и будет совершенствовать свою боевую выучку, участвуя в военно-морских и межвидовых учениях над водой, под водой, в воздухе и на берегу. Будет продолжено совершенствование инфраструктуры базирования сил Балтийского флота, развитие производственных мощностей судостроительных и судоремонтных предприятий, работающих в интересах Военно-морского флота, и дислоцированных в зоне ответственности Балтийского флота», сказал Главком ВМФ адмирал Николай Евменов, поздравляя балтийцев.

Главком ВМФ в своем поздравлении также особо отметил, что «в ближнесрочной перспективе будет продолжено оснащение Балтийского флота новыми кораблями с высокоточным оружием и, в частности, малыми ракетными кораблями проекта 21631. Проработан вопрос по оснащению Балтийского флота дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами. Подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом. Балтийский флот должен быть сбалансированным по своим силам и средствам для того, чтобы максимально выполнять возложенными на него задачами. Это требование времени и складывающейся на запанном направлении обстановки».

«Безусловно, балтийцы продолжат выполнять задачи обеспечения испытания новых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения, которые строятся для ВМФ», — сказал Главком ВМФ.

По словам Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, «Балтийский флот был и остается хранителем более чем трехвековых традиций нашего Военно-морского флота. Это важнейшая миссия. В этом году балтийцы традиционно примут участие в Главном военно-морском параде, а также в ряде учений различного масштаба, где будут отрабатываться задачи взаимодействия на межфлотском и межвидовом уровне. Уровень профессионализма и мастерства военных моряков Балтийского флота позволяет выполнять задачи любой сложности и в кратчайшее время».

В своем поздравлении Главком ВМФ адмирал Евменов особо отметил роль ветеранов Балтийского флота в вопросе передачи новым поколениям бесценного опыта службы.

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