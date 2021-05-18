18.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям отдаленных поселков Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям отдаленных поселков Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в отдаленные населенные пункты Аскеранского района Нагорного Карабаха Ханадзах и Птрецик.

В ходе гуманитарной акции жителям этих населенных пунктов от лица благотворительных организаций «Русская гуманитарная миссия», «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» российскими миротворцами были переданы вещи первой необходимости, одежда, предметы гигиены и игрушки для детей.

«Каждая гуманитарная акция требует подготовки. Накануне проведения гуманитарной акции офицеры Центра гуманитарного реагирования обзванивают глав населенных пунктов с целью уточнения количества многодетных семей и семей вынужденных переселенцев», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Владислав Вышегородцев.

«Здесь есть дети, которые приехали из Гадрута. Они оставили дом и все, что у них есть – там оставили. Если бы не было войны – наверное, эти игрушки им не нужны были бы. Они каждую игрушку, когда берут, мне кажется, что они представляют, что они оставили свои игрушки, свой дом. У меня на глазах появились слезы радости из-за того, что наши друзья помогают нам», - сказала в ходе проведения гуманитарной акции учительница Ева Саркисян.

В общей сложности, по линии благотворительных организаций, российскими миротворцами было передано более 150 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха, в числе которых, помимо продуктов и вещей первой необходимости передавалось специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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