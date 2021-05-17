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17.05.2021 (21:15)

Более 100 курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала проходят войсковую стажировку

Более 100 курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. Балашиха) и ее филиала (г. Серпухов) проходят войсковую стажировку в соединениях и воинских частях РВСН.

Под руководством опытных офицеров из числа профессорско-преподавательского состава академии, а также офицеров соединений и воинских частей РВСН, будущие офицеры получат практические навыки в выполнении обязанностей командиров подразделений и номеров расчетов, начальников дежурных смен.

По завершении стажировки курсантам в соответствии с требованиями руководящих документов по организации войсковой практики будут выставлены оценки.

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Метки:
Военное образование
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