17.05.2021 (21:00)

В Санкт-Петербурге стартовал первый этап всеармейских соревнований военных связистов

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи стартовал I этап Всеармейских соревнований среди команд военных связистов Вооруженных Сил Российской Федерации международного конкурса по выучке подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием-2021», финал которого пройдет в Минске.

В ходе конкурса командам радиотелеграфистов, IT-специалистов и экипажам командно-штабных машин (КШМ) предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и показать мастерство в выполнении нормативов в радиообмене, при работе на командно-штабных машинах и оборудовании IT-структуры.

Состязания команд будут проходить в специализированных классах академии, на базе обеспечения учебного процесса и на полигоне общевойскового учебного центра Западного военного округа.

Конкурсантам предстоит соревноваться в основных испытаниях: «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Работа по установлению видеосвязи с географически удаленными объектами».

Этап конкурса завершится 22 мая.

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