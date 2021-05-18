18.05.2021 (00:15)

Воинские эшелоны с выпускниками учебных центров РВСН доставят специалистов в ракетные соединения по всей стране

Воинские эшелоны с выпускниками Межвидовых региональных учебных центров Ракетных войск для дальнейшего прохождения службы в ракетные соединения и воинские части РВСН.

Более 1500 младших военных специалистов связи и инженерного профиля, завершивших обучение в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения, будут доставлены в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном. Два специализированных состава отправились из Псковской и Астраханской областей.

Маршрут первого эшелона будет пролегать через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей. В Новосибирске состав будет объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Астраханской области.

Трехразовое питание молодого пополнения на всем пути следования будет осуществляться через вагон-ресторан. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты.

Военнослужащие обеспечены всем необходимым вещевым имуществом для прохождения службы. Также выданы персональные электронные и банковские карты.

Кроме того, они обеспечены медицинскими масками, антисептиками

и всем необходимым имуществом на весь путь следования эшелона.

За зимний период обучения подготовлено более 2000 военнослужащих по призыву. Они успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и преподавательский состав учебных центров подготовили востребованных в РВСН специалистов более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие.

Указанные выпускники учебных центров РВСН уже в июне текущего года заступят на боевое дежурство в соединениях и воинских частях РВСН.

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