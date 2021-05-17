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17.05.2021 (20:45)

На полигоне Песочное в Ярославской области завершился первый этап конкурса ВДВ «Десантный взвод-2021»

На полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ярославской области завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2021», проходящий в рамках АрМИ-2021.

Команды соревновались в упражнении «Биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей».

По условиям упражнения, десантникам предстояло преодолеть марш-бросок на 10 километров с тремя огневыми рубежами, в ходе которых участники должны были выполнить три стрелковые сессии из автомата АК-74М, пулемета РПКС-74 и гранатомета РПГ-7Д из положения лежа, с колена и стоя.

За каждый промах из стрелкового оружия начислялись штрафные 30 сек., за каждый промах из гранатомета – 1 минута. Вес оружия и экипировки не должен быть менее 8 килограмм.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победу на первом этапе одержали хозяева – десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, второй результат  у прошлогодних победителей конкурса - команды Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, третьими стали Рязанские десантники, представляющие тульское гвардейское воздушно-десантное соединение.

В отборочном этапе принимают участие около 750 военнослужащих в составе 10 команд.

Отборочный этап среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод» завершится 26 мая. Победитель представит Воздушно-десантные войска России на Международном этапе конкурса «Десантный взвод-2021», который пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью в августе-сентябре.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Десантный взвод
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