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17.05.2021 (20:30)

В Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц в рамках проекта «Творческая гостиная» состоялась встреча с олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной

В Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц в рамках проекта «Творческая гостиная» состоялась встреча с двукратной олимпийской чемпионкой, первым заместителем начальника ЦСКА, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, полковником Светланой Хоркиной.

Творческую встречу с воспитанницами Светлана Васильевна начала с рассказа о важных эпизодах своей биографии, о пути к олимпийским вершинам, становлении личности и характера, который помогал ей как в спорте, так и в последующей жизни по завершении спортивной карьеры. Прославленная российская гимнастка рассказала интересные истории о звездах спорта, телевидения и театра, с которыми ее сводила жизнь, об участии в реализации различных общественных проектов для молодежи и о своих личных победах после большого спорта.

Ответив на многочисленные вопросы воспитанниц, С. Хоркина поделилась с ними секретами побед и успеха в любом деле – целеустремленность, трудолюбие, дисциплина и непрестанная вера в свои силы. «Девиз чемпиона – жить, надеяться, мечтать и все время побеждать!» - подвела итог Светлана Васильевна и подарила пансиону свою автобиографическую книгу «Магия побед».

В завершение встречи воспитанницы выразили свою благодарность гостье громкими аплодисментами и преподнесли в подарок Светлане Васильевне букет цветов и традиционную куклу, изготовленную своими руками.  По просьбе воспитанниц С.В.Хоркина оставила памятную запись в Книге почетных гостей Пансиона и приняла участие в общем фотографировании.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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