17.05.2021 (20:15)
В Вооружённых Силах России стартовал конкурс ансамблей песни и пляски
В Вооруженных Силах РФ стартовал седьмой смотр-конкурс ансамблей песни и пляски.
Церемония открытия конкурса состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА). В конкурсе примут участие 12 творческих армейских коллективов из российской столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Владивостока, Калининграда и Североморска с новыми концертными программами.
Выступления ансамблей будут проходить на сцене ЦАТРА с 18 по 21 мая, итоги конкурса жюри подведет 22 мая.
Открывая конкурс замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов отметил, что песня является оружием в борьбе за умы и сердца людей в современном мире, поэтому Минобороны уделяет большое внимание как ансамблям песни и пляски, так и военным артистам в целом.
«Цель, которую мы преследуем, - оценить творческую и концертную деятельность ансамблей, определить уровень профессионального мастерства артистов, а также развивать культурное взаимодействие между армией и обществом, демонстрировать всему миру наши воинские и флотские традиции, военную форму одежды, дисциплину», - отметил замминистра.
Он добавил, что в течение четырех конкурсных дней на сцену Центрального академического театра Российской Армии выйдет более 850 армейских артистов.
В своих конкурсных программах ансамбли представят концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки.
Помимо конкурсной программы артисты ансамблей песни и пляски выступят в военных и гражданских учебных заведениях, в военных госпиталях, на городских площадках и в парках.