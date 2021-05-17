17.05.2021 (20:15)

В Вооружённых Силах России стартовал конкурс ансамблей песни и пляски

В Вооруженных Силах РФ стартовал седьмой смотр-конкурс ансамблей песни и пляски.

Церемония открытия конкурса состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА). В конкурсе примут участие 12 творческих армейских коллективов из российской столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Владивостока, Калининграда и Североморска с новыми концертными программами.

Выступления ансамблей будут проходить на сцене ЦАТРА с 18 по 21 мая, итоги конкурса жюри подведет 22 мая.

Открывая конкурс замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов отметил, что песня является оружием в борьбе за умы и сердца людей в современном мире, поэтому Минобороны уделяет большое внимание как ансамблям песни и пляски, так и военным артистам в целом.

«Цель, которую мы преследуем, - оценить творческую и концертную деятельность ансамблей, определить уровень профессионального мастерства артистов, а также развивать культурное взаимодействие между армией и обществом, демонстрировать всему миру наши воинские и флотские традиции, военную форму одежды, дисциплину», - отметил замминистра.

Он добавил, что в течение четырех конкурсных дней на сцену Центрального академического театра Российской Армии выйдет более 850 армейских артистов.

В своих конкурсных программах ансамбли представят концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки.

Помимо конкурсной программы артисты ансамблей песни и пляски выступят в военных и гражданских учебных заведениях, в военных госпиталях, на городских площадках и в парках.

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