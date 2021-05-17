17.05.2021 (18:45)

Кафедра цитологии Военно-медицинской академии выступила организатором конференции «Гистогенез, реактивность и регенерация тканей»

13-14 мая кафедра цитологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии провела юбилейную 25-ю Всероссийскую научную конференцию «Гистогенез, реактивность и регенерация тканей».

Первый день конференции прошел в Ботаническом саду Санкт-Петербурга и собрал ведущих специалистов в области гистологии, эмбриологии и цитологии. Традиционные связи кафедры с гистологами всех медицинских вузов и научно-исследовательских институтов поддерживаются уже более 50 лет.

Обращаясь к участникам конференции, заместитель начальника академии по научной и учебной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив отметил, что круг вопросов, который предстоит обсудить, достаточно широк. Он касается гистогенеза, реактивности и регенерации тканей, стволовых клеток и клеточных дифферонов, а также проблемы оптимизации регенерационного процесса. Эти темы вызвали живой отклик у гистологов страны, о чем свидетельствовали включенные в программу доклады представителей вузов и НИИ Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля, Екатеринбурга, Казани и других городов.

По словам заведующей кафедрой гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии Ирины Одинцовой, среди актуальных с клинической точки зрения тем были вопросы, которые касаются применения стволовых клеток для лечения ряда заболеваний и различных тканеинженерных технологий.

«Что касается вопросов, связанных с клиническим применением стволовых клеток, сегодня чаще наблюдается выдача желаемого за действительное. Эти клетки активно применяются для лечения гематологических заболеваний и это уже работает, налажено и работает на потоке. А вот в применении стволовых клеток для лечения инфарктов, инсультов есть вопросы. И если раньше на эту тему говорили много, то в последнее время пыл клиницистов немного угас, потому как экспериментальные исследования в этой области не дают желаемых результатов», – рассказала Ирина Одинцова.

Участники конференции также обсудили вопросы преподавания морфологических дисциплин в медицинских вузах и прослушали интересные выступления о значении традиций и преемственности в изучении гистологии, эмбриологии и цитологии.

Впервые в этом году конференция проходила в Ботаническом саду. Это место знаковое для Петербурга и в том числе для Военно-медицинской академии. Первоначально сад предназначался для нужд армии. Здесь выращивались лекарственные растения, которые использовались для изготовления медицинских препаратов, которыми лечили в госпиталях. Аптекарский огород одно время был частью Военно-медицинской академии.

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