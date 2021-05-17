17.05.2021 (20:00)
Воспитанников кадетского морского корпуса в Гусеве приняли в кадеты
Воспитанники филиала кадетского морского корпуса в городе Гусев Калининградский области дали торжественную «клятву кадета».
На торжественном мероприятии нагрудный знак кадета получили 54 воспитанника. Произнося присягу, ребята обязались соблюдать Устав кадетского корпуса и Кодекс чести кадета, вносить посильный вклад в развитие кадетского движения.
Отличившимся кадетам по личным качествам и заслугам было присвоено звания младших вице-сержантов, их назначили на должности командиров взводов и заместителей командиров отделений.
В торжественной церемонии участие представители командования армейского корпуса Балтийского флота, представители местной администрации, ветеранских и общественных организаций, а также родители учащихся.
Также на этом мероприятии в ряды движения «Юнармия» было принято 50 кадетов.
В филиале кадетского морского корпуса в Гусеве обучаются школьники с 5 по 11 классы из Калининградской области. Обучением и воспитанием кадет занимается профессиональный педагогический коллектив учителей и воспитателей из числа офицеров запаса вооружённых сил РФ и государственных служащих.
Благодаря работе педагогического коллектива и творческому подходу к делу воспитанники филиала постоянно участвуют в патриотических конкурсах, спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах, интеллектуальных олимпиадах. Ежегодно воспитанники филиала становятся победителями различных этапов областного смотра-конкурса кадетских классов Калининградской области, интеллектуальных олимпиад по 3D моделированию.