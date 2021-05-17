17.05.2021 (20:00)

Воспитанников кадетского морского корпуса в Гусеве приняли в кадеты

Воспитанники филиала кадетского морского корпуса в городе Гусев Калининградский области дали торжественную «клятву кадета».

На торжественном мероприятии нагрудный знак кадета получили 54 воспитанника. Произнося присягу, ребята обязались соблюдать Устав кадетского корпуса и Кодекс чести кадета, вносить посильный вклад в развитие кадетского движения.

Отличившимся кадетам по личным качествам и заслугам было присвоено звания младших вице-сержантов, их назначили на должности командиров взводов и заместителей командиров отделений.

В торжественной церемонии участие представители командования армейского корпуса Балтийского флота, представители местной администрации, ветеранских и общественных организаций, а также родители учащихся.

Также на этом мероприятии в ряды движения «Юнармия» было принято 50 кадетов.

В филиале кадетского морского корпуса в Гусеве обучаются школьники с 5 по 11 классы из Калининградской области. Обучением и воспитанием кадет занимается профессиональный педагогический коллектив учителей и воспитателей из числа офицеров запаса вооружённых сил РФ и государственных служащих.

Благодаря работе педагогического коллектива и творческому подходу к делу воспитанники филиала постоянно участвуют в патриотических конкурсах, спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах, интеллектуальных олимпиадах. Ежегодно воспитанники филиала становятся победителями различных этапов областного смотра-конкурса кадетских классов Калининградской области, интеллектуальных олимпиад по 3D моделированию.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице