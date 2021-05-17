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17.05.2021 (18:55)

Военно-медицинская академия приняла участие в научно-практической конференции по общей и военной офтальмологии

14-15 мая прошла юбилейная научно-практическая конференция «Общая и военная офтальмология», посвященная 100-летию со дня рождения профессора Вениамина Волкова.

Организаторами мероприятия выступили Главное военно-медицинское управление и Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков. Он отметил, что профессор Волков, которому посвящена конференция, внес неоценимый вклад в развитие офтальмотравмы, а его методы и разработки активно используются в Военно-медицинской академии.

В конференции приняли участие начальник 1 управления – заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев и представители офтальмологических центров и военно-медицинских учреждений.

Председателем Организационного комитета конференции выступил начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии, главный офтальмолог МО РФ, доктор медицинских наук Алексей Куликов.

В ходе конференции обсуждались вопросы лечения офтальмотравм и методы их хирургического лечения. Кроме того, были рассмотрены вопросы современных подходов к реконструктивной хирургии при травмах глаза.

Научно-практическая конференция позволила на современном уровне оценить возможности оказания специализированной офтальмологической помощи, обменяться опытом и наметить перспективы развития для внедрения усовершенствованных технологий в практику клинической работы лечебных учреждений Минобороны России.

Справочно:

Вениамин Васильевич Волков – советский и российский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (1967—1989), главный офтальмолог Министерства обороны СССР, генерал-майор медицинской службы (1979), Герой Социалистического Труда (1982), лауреат Государственной премии СССР.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Конференции , Медицина
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