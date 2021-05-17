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17.05.2021 (19:45)

В Балтийске идет подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Балтийского флота

В главной базе флота г. Балтийске идет подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Балтийского флота, которые пройдут 18 мая в 11.00. на площади Балтийской славы.

В центре Балтийска ошвартуются малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый дол» и базовый тральщик «Александр Обухов», разворачивается современная боевая техника, стоящая на вооружении Балтийского флота.

Гостям самого западного города Российской федерации будут представлены береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», кроме этого на площади выставят бронетранспортёры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образцы боевой и специальной техники. Также на специальных стендах будут представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ. Кроме того, все желающие смогут посетить музей Балтийского флота.

В рамках празднования Дня Балтийского флота будет проведена информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать», в рамках которой будет функционировать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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