17.05.2021 (19:30)

На Северном флоте продолжается приём работ на конкурс «Северный Медиа-Ас-2021»

На Северном флоте продолжает работать комиссия по отбору лучших журналистских работ на конкурс профессионального мастерства под названием «Северный Медиа-Ас-2021».

В конкурсе могут участвовать представители электронных и печатных средств массовой информации, блогеры и журналисты, работающие в регионах, где выполняют задачи силы и войска Северного флота, и опубликовавшие свои материалы о деятельности воинов-североморцев в 2020 году.

Работы на конкурс принимаются до 30 июня 2021 года.

Жюри выберет наиболее интересные документальные фильмы и телевизионные репортажи, информационно-развлекательные проекты на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные материалы, фотоработы и фоторепортажи, публикации в печатных и электронных СМИ.

Конкурс проводится в девяти номинациях:

«Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж;

«Командный голос» — за лучшую радиопрограмму;

«Сила слова» — за лучший материал в печатных СМИ;

«Стиль жизни» — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

«Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);

«Молния» — за лучшую работу в информагентстве;

«Главный калибр» — за лучшую фотоработу;

«На острие атаки» — за лучший материал в региональных (местных) СМИ;

«Прорыв» — лучший дебют года.

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