17.05.2021 (19:30)
На Северном флоте продолжается приём работ на конкурс «Северный Медиа-Ас-2021»
На Северном флоте продолжает работать комиссия по отбору лучших журналистских работ на конкурс профессионального мастерства под названием «Северный Медиа-Ас-2021».
В конкурсе могут участвовать представители электронных и печатных средств массовой информации, блогеры и журналисты, работающие в регионах, где выполняют задачи силы и войска Северного флота, и опубликовавшие свои материалы о деятельности воинов-североморцев в 2020 году.
Работы на конкурс принимаются до 30 июня 2021 года.
Жюри выберет наиболее интересные документальные фильмы и телевизионные репортажи, информационно-развлекательные проекты на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные материалы, фотоработы и фоторепортажи, публикации в печатных и электронных СМИ.
Конкурс проводится в девяти номинациях:
- «Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж;
- «Командный голос» — за лучшую радиопрограмму;
- «Сила слова» — за лучший материал в печатных СМИ;
- «Стиль жизни» — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;
- «Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);
- «Молния» — за лучшую работу в информагентстве;
- «Главный калибр» — за лучшую фотоработу;
- «На острие атаки» — за лучший материал в региональных (местных) СМИ;
- «Прорыв» — лучший дебют года.