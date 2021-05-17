17.05.2021 (19:15)

Саперы отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Саперы отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет был обнаружен около поселка Алакуртти Мурманской области и классифицирован как 50-килограммовая авиационная бомба ФАБ-50.

Утилизация авиабомбы была проведена методом подрыва тротиловым зарядом на одном из полигонов отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Саперы Северного флота регулярно проводят утилизацию боеприпасов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове. С начала года было уничтожено более сотни подобных объектов.

Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после схода снежного покрова.

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