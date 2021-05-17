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17.05.2021 (18:31)

Корабли Каспийской флотилии покинули порт базирования Махачкала для участия в совместном морском учении с ВМС Республики Казахстан

Экипажи шести кораблей Каспийской флотилии (КФл) завершили подготовку к совместному военно-морскому учению с ВМС Республики Казахстан и, покинув порт базирования Махачкала, направились в территориальные воды Казахстана.

В период с 18 по 24 мая с.г. в военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, пройдут совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Республики Казахстан.

В составе корабельной группы КФл Южного военного округа в совместном учении примут участие малый ракетный корабль«Град Свияжск», базовый тральщик«Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик РТ-234, спасательное буксирное судно СБ-738, малое гидрографическое судно«Анатолий Гужвин».

Со стороны ВМС Республики Казахстан будет задействовано до пяти кораблей и судов обеспечения.

Также морской буксир МБ-58 КФл обеспечит установку морских мишеней-щитов в районах проведения артиллерийских стрельб участниками учения.

Для обозначения воздушной цели к учению привлекается экипаж бомбардировщика Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.

В ходе совместных действий моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов.

Также в совместном плавании экипажи боевых кораблей выполнят информационный обмен данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли , Международная деятельность
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