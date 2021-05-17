17.05.2021 (18:40)

В Музее Черноморского флота состоялись мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского

В филиале Центрального военно-морского музея «Музей Черноморского флота» состоялись мероприятия к 800-летию со дня рождения Александра Невского. К этой знаменательной дате была приурочена тематическая экскурсия «Черноморцы – кавалеры ордена Александра Невского» и урок живой истории с викториной «За землю русскую…» для воспитанников пятых классов Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища.

На экскурсии кульотрганизатор Музея Черноморского флота Наталья Новикова рассказала воспитанникам о знаменитых военачальниках в истории России — кавалерах ордена Святого благоверного князя Александра Невского.

Затем нахимовцы приняли участие в уроке живой истории «За землю русскую…» с просмотром короткометражного фильма о деяниях Александра Невского во славу России. После просмотра воспитанники училища были поделены на две команды по 10 человек. Каждая команда выбрала для себя название: «Морское товарищество» и «Александр Невский». Затем с ними была проведена викторина, на которой ребята ответили на 20 вопросов, посвященных жизни и деятельности великого князя Александра Невского.

По итогам викторины — ничья, и был задан дополнительный вопрос. Первой ответила команда «Морское товарищество». Победителям были вручены грамоты. Мероприятие завершилось торжественным построением на парадной лестнице музея для памятной фотографии.

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