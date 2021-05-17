17.05.2021 (18:15)

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» вышло из Санкт-Петербурга на очередной этап заводских ходовых испытаний после планового докового осмотра

Судно тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» проекта 23120, построенное на Северной верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), вышло из Санкт-Петербурга для очередного этапа заводских ходовых испытаний, которые проводятся в акватории Финского залива. Ранее судно прошло плановый доковый осмотр корпуса и донно-забортных систем на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. На борту находится 70 человек сдаточной команды завода и экипаж судна.

Об этом было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании, где рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов, построенных для Военно-Морского Флота.

В ходе испытаний в Финском заливе будет проверено функционирование главной энергетической установки на различных скоростях хода, а также работа средств радиотехнического вооружения судна. В последней декаде мая СТО «Всеволод Бобров» совершит переход в Балтийск, где в полигонах Балтиского флота будет испытан прием на борт габаритных грузов, а также проверена работа штатных радиотехнических систем во взаимодействии с морской авиацией.

Справочно:

«Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году «Эльбрус» совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

По результатам эксплуатации головного судна, проект 23120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

СТО «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922 – 01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.

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