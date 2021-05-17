17.05.2021 (19:00)

В Челябинской области стартовали всеармейские этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» АрМИ-2021

На Челябинской области начались всеармейские этапы конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» среди танковых и мотострелковых взводов.

После церемонии открытия соревнований, в которой приняли участие заместители командующих всех военных округов и представители общественных организации, начался первый этап танкового биатлона «Выполнение танковыми взводами огневых задач с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями». Перед стартом над трассой пролетел самолет Ил-76, который сбросил на полигон 42 тонны воды. Это необходимо, чтобы снизить запыленность маршрута.

В состязаниях участвуют лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.

Командам необходимо преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями. Трасса оборудована рубежами старта и финиша, участком прямолинейного движения, препятствиями (брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры), рубежами штрафного времени, тремя участками для стрельбы, штрафными кругами (два круга по 500 м), условно зараженным участок местности, районами выполнения нормативов по технической подготовке, инженерной подготовке, РХБЗ и медицинской подготовке.

Особую сложность представляет третий участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели, состоящей из трёх мишеней, имитирующих живую силу и артиллерийские орудие. Для определения установок для стрельбы командиру танкового взвода придаётся расчет с беспилотным летательным аппаратом. Время финиша взвода определяется по пресечению линии финиша третьим танком взвода.

Состязания завершатся 28 мая финальной эстафетой танковых заводов. По итогам состязаний определится состав команды, которая представит Вооруженные Силы России на международном этапе танкового биатлона.

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