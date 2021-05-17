17.05.2021 (17:55)

Более 1,3 тыс. молодых специалистов войск связи выпустил учебный центр ЦВО

Более 1,3 тыс. молодых специалистов войск связи выпустил Ульяновский Межвидовой региональный учебный центр войск связи Центрального военного округа.

Все выпускники успешно сдали выпускные экзамены по программе подготовки младших специалистов и получили классную квалификацию.

Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других. Связистов обучают на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи «Переселенец» П-240И-4 и другой современной технике.

В мае текущего года связисты будут направлены в части Минобороны для дальнейшего прохождения службы.

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