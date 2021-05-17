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17.05.2021 (18:00)

В регионах Поволжья встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

В регионах Поволжья встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Эшелон сделает остановки на железнодорожных вокзалах городов в Саратове 18 мая, Самаре 19 мая и Уфе 20 мая.

Поезд будут встречать командование местных гарнизонов, представители правительств регионов, общественные деятели, военнослужащие и юнармейцы. В каждом городе, где будет делать остановку поезд, все желающие смогут знакомиться с экспозицией тематических вагонов и посетить лекционные и концертные программы.

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны: «Дорога памяти» (по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти»), в котором размещены терминалы для просмотра  и размещения сведений о ветеранах войны, музейная экспозиция, история создания комплекса Главного храма ВС РФ; вагон «Современная армия» – новейшие достижения современной армии от всех видов (родов) войск, интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления; вагон «Молодежь – авангард поколений» - экспозиция, показывающая место и роль молодежи в повседневной жизни ВС РФ, также в нем размещен кинозал, комплекс интерактивных тренажеров и викторин;  вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен подвигам военных медиков в борьбе  с COVID-19.

На трех платформах будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил РФ (танк Т-90, гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», «Тайфун-К» и другие).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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