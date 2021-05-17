17.05.2021 (17:55)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе усовершенствован полигон безопасности военной службы

В подготовительном периоде к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) усовершенствовали полигон безопасности военной службы.

В рамках усовершенствования полигона безопасности военнослужащие ОГРВ ПРРМ обновили информационные стенды, которые демонстрируют различные травмы при несоблюдении требований безопасности, на учебных местах установили щиты с инвентарем и другими неисправным средствами, которыми запрещено пользоваться в повседневной жизнедеятельности и при проведении занятий по боевой подготовке.

Полигон безопасности предназначен для наглядного обучения и соблюдения требований безопасности, как военнослужащих, так и гражданского персонала ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности.

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