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17.05.2021 (17:50)

Российские военнослужащие в Приднестровье отреставрировали стрелковый тир

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отреставрировали стрелковый тир.

В помещении стрелкового тира были выполнены отделочные работы, были обслужены агрегаты оборудования стрелкового тира. Для комфортной проверки результатов поражения целей над мишенями монтировали цифровую камеру и вывели изображение на мультимедийное табло, которое находится на огневом рубеже. Для усложнения выполнения упражнений в тире установили стробоскопы и шумовую завесу, которые выполняют функцию психологического давления на стрелка и вырабатывают правильный алгоритм действий при возникновении стрессовых ситуаций при стрельбе.

Проведенные работы позволят улучшить условия и качество занятий стрельбой для военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

Стрелковый тир ОГРВ ПРРМ является одним из объектов, который включает в себя парк «Патриот».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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