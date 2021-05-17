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17.05.2021 (17:42)

В Ленобласти с военными инженерами общевойсковой армии ЗВО проведено учение по устранению последствий условных стихийных бедствий

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в учении по ликвидации последствий природных стихийных бедствий.

По замыслу учения, произошел обвал горных пород, парализовавший движение на автомагистрали. Для скорейшего устранения завала военнослужащие соединения были подняты по тревоге, совершили марш на штатной военной технике к месту оползня.

Прибыв в назначенный район, военные специалисты полка, используя возможности тяжелой инженерной техники, произвели очистку участка дороги от массивных горных пород, восстановив движение автотранспорта в установленные сроки.

Кроме того, инженеры произвели укрепление оползневого массива комбинированным способом, чтобы в дальнейшем исключить повторное перемещение горных пород.

В ходе мероприятий было задействовано около 100 военнослужащих и более 25 единиц военной и специальной техники инженерно-саперного соединения армии. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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