17.05.2021 (17:35)

В Подмосковье завершается вакцинация от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Подмосковье завершается вакцинация от коронавирусной инфекции членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО

В Подмосковье в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа завершается вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих.

Ранее были привиты медицинский персонал, военнослужащие и гражданский персонал, работающий на территории воинских частей.

Перед проведением вакцинации все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Первые полчаса после прививки все находятся под наблюдением врачей. Вакцинирование проходит на добровольной основе с письменного согласия. Вакцина поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Уже сейчас свыше 5 тыс. членов семей военнослужащих танковой армии ЗВО вакцинированы первым и вторым компонентом на территории 5 субъектов Российской Федерации.

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