17.05.2021 (16:00)

Около 12 тыс. человек посетили тематический поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Волгограде



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 12 тыс. человек посетили тематический поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Волгограде

В Волгограде около 12 тыс. человек посетили тематический поезд акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

Гостям были доступны 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям ВС РФ, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии, а также образцы новейшей техники — бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ» — на трех открытых платформах.

Для посетителей выступили артисты ансамблей песни и пляски, работали пункты отбора на военную службу по контракту, магазин «Военторг» с сувенирами акции. Кроме того, была развернута выставка образцов вооружения, военной и специальной техники Южного военного округа (ЮВО) и полевая кухня КП-130. Военные повара угостили солдатской кашей и горячим чаем более 500 человек.

Волгоград — последний город на территории ЮВО, в который прибыл эшелон. Далее поезд проследует в Саратов.

Старт военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

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