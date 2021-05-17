17.05.2021 (16:50)

Инспектора военной автомобильной инспекции Тульского гарнизона провели акцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Внимание-дети!»

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками 71-й военной автомобильной инспекции Тульского территориального гарнизона, проведена акция «Внимание-дети!» с участием представителей ГИБДД.

В ходе занятия, проведенного в Тульском гвардейском соединении ВДВ, были доведены требования к водителям во время летних школьных каникул, когда от водителей требуется максимум внимания на дорогах, а также случаи ДТП и нарушения правил дорожного движения на служебном и личном автомобильном транспорте за отчетный период 2021 года.

Данные мероприятия имеют систематический характер, проводятся в установленные руководящими документами сроки и позволяют не только снизить количество случаев дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих, но и сохранить их жизнь и здоровье.



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