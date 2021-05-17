17.05.2021 (17:24)

В Подмосковье связисты бригады управления танковой армии ЗВО за зимний период обучения выполнили более 500 задач по приему-передаче сигнала

В Московской области военнослужащие бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили более 500 задач по приему-передаче устойчивого сигнала на расстояния от 15 до 3000 км за зимний период обучения.

Тренировки по обеспечению связью – неотъемлемая часть жизнедеятельности бригады управления. За зимний период обучения военнослужащие связисты регулярно налаживали устойчивый канал связи на большие расстояния. Мощность технических средств бригады позволяет поймать собственный сигнал, обогнувший Землю.

В настоящий момент военнослужащие бригады управления завершают сезонное обслуживание техники для продолжения боевой учебы в летнем периоде обучения.

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