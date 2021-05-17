17.05.2021 (17:14)

Лётчики-истребители ЗВО подтвердили квалификационный уровень и заступили на боевое дежурство в Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Лётчики-истребители ЗВО подтвердили квалификационный уровень и заступили на боевое дежурство в Курской области

Экипажи истребителей Су-30СМ поколения «4++» оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) подтвердили квалификационный уровень и заступили на боевое дежурство в небе над Курской областью.

В ходе подтверждения квалификационного уровня лётчики отработали ряд задач по перехвату воздушных целей без использования авиационных средств поражения, уничтожению особо прочных укрытий крупными авиационными бомбами с высоты не более 300 метров в условиях работы комплексов противовоздушной обороны, а также провели наступательный и оборонительный воздушный бой с условным противником.

Для ухода от ракет «противника» военнослужащие применили тепловые ловушки ЛТЦ, установленные на автоматах постановки помех, которые предотвратили наведение по тепловому излучению.

Во время квалификационного экзамена для заступления на боевое дежурство лётчики поразили свыше 20 различных объектов условного противника. Всего было задействовано пять летательных аппаратов и около 50 военнослужащих.

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