17.05.2021 (17:11)

Свыше 1,5 тыс. парашютных систем подготовили военнослужащие соединения спецназа ЗВО к летнему периоду обучения

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированные в Тамбовской области, завершили плановый осмотр и подготовку парашютных систем и автоматических устройств к летнему периоду обучения.

Военнослужащие спецназа проверили парашютные системы Д-6 и Д-10, а также управляемые парашютные системы специального назначения «Арбалет-2». Проверка заключалась в осмотре и тестировании работоспособности автоматических устройств и парашютных приборов.

Также военнослужащие детально проверили исправность составляющих всей парашютной системы: страхующего прибора ППК-У-165А-Д или АД-ЗУД-165, камеру стабилизирующей системы, фалы гибкой шпильки, целостность и готовность как основного парашюта, так и запасного, тормозного и стабилизирующего, исправность подвесной системы, состояние строп, а также надёжность крепления промежуточной подвесной системы.

Обязательный осмотр каждого элемента системы под контролем офицерского состава проходит не менее двух раз в год. Систематические технические проверки проводятся перед каждой укладкой парашютных систем, а также перед выполнением учебно-боевых или тренировочных задач.

Всего военнослужащие подразделений специального назначения Западного военного округа провели подготовку свыше 1,5 тысяч парашютных систем.

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