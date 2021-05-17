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17.05.2021 (16:45)

Военнослужащие подразделения РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО обработали более 1,5 тыс. кв. м территорий военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленобласти

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели дезинфекцию более 1,5 тыс. кв. м территорий военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Военнослужащие обрабатывают специальным раствором прилегающую территорию, места стоянки машин, фундамент и фасады здания, входные группы, служебные помещения и места построения личного состава. 

Территории военных комиссариатов ежедневно обрабатываются дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К, что позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск приобретения вирусных инфекций призывниками.

Кроме того, военные химики объединения производят обработку автобусов, которые в дальнейшем будут использоваться для перевозки молодого пополнения военнослужащих к местам службы.

Мероприятия специальной обработки носят плановый характер и проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и призывников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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