17.05.2021 (16:35)
В отдельной ракетной бригаде ЗВО в Ивановской области завершили подготовку ОТРК «Искандер-М» к летнему периоду эксплуатации
В Ивановской области военнослужащие отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) завершили подготовку штатной техники и вооружения к эксплуатации в летнем периоде обучения.
На специализированных постах в парковых зонах расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» выполнили более 30 технологических операций на каждой единице техники — проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки и замену технических жидкостей.
По завершении регламентных работ специальная комиссия материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО провела проверку соединения на готовность к эксплуатации техники.
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