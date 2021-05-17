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17.05.2021 (16:35)

В отдельной ракетной бригаде ЗВО в Ивановской области завершили подготовку ОТРК «Искандер-М» к летнему периоду эксплуатации

В Ивановской области военнослужащие отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) завершили подготовку штатной техники и вооружения к эксплуатации в летнем периоде обучения.

На специализированных постах в парковых зонах расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» выполнили более 30 технологических операций на каждой единице техники — проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки и замену технических жидкостей.

По завершении регламентных работ специальная комиссия материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО провела проверку соединения на готовность к эксплуатации техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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